So sei etwa die konkrete Anmoderation für ein in der Sendung präsentiertes Sondermodell der Mercedes A-Klasse zwischen den Parteien einvernehmlich festgelegt worden. Auch detaillierte Anweisungen, wie lange und in welcher Form das Auto präsentiert werden soll, sind dem „Spiegel“ zufolge in den Verträgen festgehalten. Ein Sendersprecher sagte dem Magazin hingegen, es sei keine „unzulässige Einflussnahme“ auf die Sendung erfolgt.

1,25 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer habe der Konzern für die Kooperation gezahlt, hieß es in dem Bericht weiter. Außerdem sei Moderator Thomas Gottschalk eine Oberklassen-Limousine zur Verfügung gestellt worden. Ein Daimler-Sprecher sagte, dies sei „aus damaliger Sicht ein ganz normaler Vorgang“ gewesen. Das Unternehmen habe sich auf eine Zusage von Dolce Media verlassen, wonach gewährleistet gewesen sei, dass der Rundfunkstaatsvertrag sowie die Werbe- und Sponsoringrichtlinien des ZDF eingehalten würden.

Der deutsche Photovoltaik-Anbieter Solarworld soll rund eine Million Euro gezahlt haben soll, um Kooperationspartner von „Wetten, dass..?“ zu werden. „Ich bin mit dem Gegenwert sehr zufrieden, das war ein Super-Sendeplatz, und wir hatten einen tollen Werbeeffekt“, sagte Firmenchef Frank Asbeck.

Zwtl.: ZDF-Intendant Bellut will Vermarktung neu ausrichten