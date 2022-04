Schauspieler Uwe Bohm gestorben FOTO: Angelika Warmuth Leute Schauspieler Uwe Bohm an plötzlichem Herzversagen gestorben Von dpa | 12.04.2022, 03:52 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Schauspieler Uwe Bohm ist an plötzlichem Herzversagen gestorben. Ein entsprechender Instagram-Post der Frau des 60-Jährigen, Ninon Bohm, wurde am Montag von ihrem Management in Berlin bestätigt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.