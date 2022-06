ARCHIV - Peter Reusse (l-r), Isabell Gerschke, Petra Kelling und Wolfried Lier sitzen zusammen. Foto: Hubert Link/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Hubert Link Todesfall Schauspieler Peter Reusse gestorben: „James Dean des Ostens“ Von dpa | 13.06.2022, 12:25 Uhr

Der Schauspieler Peter Reusse ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus der Familie erfuhr. Reusse machte vor allem in der DDR in Filmen und auf der Bühne Karriere. Wegen der Jugendlichkeit seiner Rollen in den 60er und 70er Jahren wurde er auch mal als „James Dean des Ostens“ bezeichnet.