Schauspieler Erdmann und sein Kulturschock mit dem Rheinland 19.02.2022

Der Umzug nach Düsseldorf bedeutete für den in Thüringen geborenen Schauspieler Christian Erdmann einen kleinen Kulturschock. „Als ich hier vor fünf Jahren eine Wohnung suchte und mich die Menschen in der Stadt so offenherzig angeschaut, angelächelt, mitunter sogar angesprochen haben - und das alles auch noch offensichtlich grundlos, einfach so! - dachte ich „Was stimmt denn mit denen nicht?“. Bis ich schnell merkte, dass mit mir wohl was nicht stimmte“, erinnerte sich der 47-Jährige im dpa-Interview.