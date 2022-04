Sarah Jessica Parker FOTO: Evan Agostini Coronavirus Sarah Jessica Parker muss Auftritte wegen Corona absagen Von dpa | 08.04.2022, 09:25 Uhr | Update vor 2 Std.

Erst trifft es den US-Schauspieler Matthew Broderick (60, „Ferris macht blau“), nun auch seine Frau und Kollegin Sarah Jessica Parker (57): Bei der „Sex and the City“-Schauspielerin sei am Donnerstag eine Corona-Infektion festgestellt worden.