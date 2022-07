Die Schauspieler Ana de Armas (l-r), Ryan Gosling und Chris Evans bei Sondervorführung des Films «The Gray Man» von Netflix in Berlin. Foto: Monika Skolimowska/dpa FOTO: Monika Skolimowska up-down up-down Filmvorstellung Ryan Gosling und Chris Evans zeigen Netflix-Film in Berlin Von dpa | 18.07.2022, 21:38 Uhr

Roter Teppich in der Hauptstadt: Ryan Gosling, Chris Evans und Ana de Armas haben am Abend in Berlin „The Gray Man“ vorgestellt. Der Actionfilm ist ab Freitag auf Netflix zu sehen.