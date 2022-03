Henning Baum FOTO: Rolf Vennenbernd Fernsehen RTL-Osterspektakel „Die Passion“ in kurzer Zeit ausverkauft Von dpa | 23.03.2022, 13:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Die 3500 Karten für das RTL-Osterevent „Die Passion“ am 13. April in der Essener Innenstadt sind in vier Tagen komplett vergeben worden. Das sagte ein Sprecher der Essen Marketinggesellschaft am Mittwoch.