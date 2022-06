Man muss nicht paranormal begabt sein, um die Prognose zu wagen, dass es mit der Serie „Psych“ langsam zu Ende geht. RTL nutzt trotz schwacher Einschaltquoten der 5. Staffel diesen Donnerstag das Sommerloch, um nahtlos mit der 6. Staffel weiterzumachen. Und in den USA verdichten sich die Anzeichen, dass der Serie mit der 8. Staffel endgültig der Stecker gezogen wird.

Für den Start der hierzulande neuen 6. Staffel dürfen sich Fans auf jeden Fall auf ein kleines Schmankerl freuen. Der ebenso fleißige wie talentierte Malcolm McDowell („Uhrwerk Orange“) bereichert die Episode „Shawn rettet Darth Vader“ in einer leider viel zu klein angelegten Gastrolle als Botschafter. Dessen missratener Sohn bringt den vorgeblich hellseherisch begabten Privatermittler Shawn diesmal auf die Spur eines heiklen Mordfalls in Diplomatenkreisen. Und natürlich in Schwierigkeiten.

Die Idee des Privatschnüfflers, dessen Gedächtnis und Kombinationsgabe so verdächtig gut sind, dass ihn die Polizei einst lediglich laufen ließ, weil er den Hellseher markierte, nutzt sich endgültig ab. Als Zuschauer hat man sich längst an die Machart gewöhnt und schmunzelt nur noch wie auf Knopfdruck. Mehr nicht.

Wertung: 3 von 6 Sternen