Der US-Schauspieler Robert Blake ist mit 89 Jahren gestorben. Archivfoto: imago images/ZUMA Press up-down up-down Mit 89 Jahren Bekannt aus „Baretta“ und echtem Mordprozess: US-Schauspieler Robert Blake ist tot Von dpa, afp | 10.03.2023, 11:42 Uhr

Schauspieler Robert Blake hatte als Polizist in „Baretta“ seinen Durchbruch, schlüpfte öfter in die Rolle des Bösewichts – und war selbst in einen Mordprozess verwickelt. Nun ist er mit 89 Jahren gestorben.