Im Alter von 82 Jahren Regisseur Dieter Wedel gestorben Von dpa | 20.07.2022, 11:03 Uhr

Der Regisseur Dieter Wedel ist tot. Das teilte das Landgericht München I am Mittwoch mit, dort war ein Strafverfahren gegen Wedel anhängig. Demnach starb Wedel am 13. Juli in Hamburg.