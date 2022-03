Fatih Akin FOTO: Georg Wendt Medien Regisseur Akin will Filme und Serien für Warner produzieren Von dpa | 04.03.2022, 13:36 Uhr | Update vor 57 Min.

Der Hamburger Regisseur Fatih Akin (48, „Aus dem Nichts“) hat einen Vertrag mit dem US-Medienunternehmen WarnerMedia abgeschlossen. Die Zusammenarbeit beinhalte deutsch- und türkischsprachige Filme und Serien für Kino, Fernsehen und HBO Max, teilte das Unternehmen mit. Der deutsch-türkische Regisseur ist für Filme wie „Aus dem Nichts“ (2017), „Gegen die Wand“ (2004) und „Soul Kitchen“ (2009) bekannt. Derzeit laufen die Dreharbeiten zu seinem neuen Film „Rheingold“ mit Emilio Sakraya in der Hauptrolle, der am 27. Oktober in die Kinos kommen soll.