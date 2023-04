Lily und Ola spielen in der Serie „Sex Education“ ein lesbisches Paar. Foto: picture alliance/dpa/Netflix /Sam Taylor up-down up-down Vielfalt bei Streamingdiensten und TV Queere Rollen in Film- und Serien: Sind LGBTQ-Figuren überrepräsentiert? Von Laura Cäcilia Wolfert | 18.04.2023, 07:30 Uhr

Ob „Sex Education“, oder „Élite“: Wer auf Netflix Serien und Filme schaut, wird mit schwulen oder lesbischen Charakteren konfrontiert. Viele glauben: So viele Menschen sind in echt doch gar nicht queer! Stimmt das? Ein Gespräch mit einer Expertin zu Rollenbildern in Medien.