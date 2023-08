Für die sogenannten „Invictus Games“ kommen Prinz Harry, Gründer und Schirmherr der „Invictus Games Foundation“, und Herzogin Meghan im September nach Deutschland. Weil das Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten auch im „aktuellen Sportstudio“ des ZDF Thema sein wird, wird Harry zur Eröffnung am 9. September dort zu Gast sein. Das teilte der Sender am Montag mit. Die Sendung beginnt um 23 Uhr und wird von Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss moderiert.

Werbung für die „Invictus Games“ in Düsseldorf. Foto: imago images/Michael Gstettenbauer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Neben Prinz Harry hat sich auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt. Darüber hinaus werden mehrere Teilnehmer der Sportveranstaltung dabei sein.

Die „Invictus Games“ finden in diesem Jahr vom 9. bis 16. September erstmals in Deutschland statt. Austragungsort wird Düsseldorf sein, erwartet werden 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Nationen. Prinz Harry gründete die „Invictus Games“ im Jahr 2014. Nach den ersten Invictus Games in London folgten 2016 Orlando, 2017 Toronto, 2018 Sydney und 2022 Den Haag.