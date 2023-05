«Jeanne du Barry» Foto: Stéphanie Branchu/Why Not Produc up-down up-down Film Premiere in Cannes: Norddeutsche Pollmann spielt neben Depp Von dpa | 15.05.2023, 11:57 Uhr

Die norddeutsche Schauspielerin Pauline Pollmann wird an diesem Dienstag erstmals auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes stehen - sie ist Teil des Eröffnungsfilms. Die 20-Jährige spielt in dem Historiendrama „Jeanne du Barry“ an der Seite von Kult-Schauspieler Johnny Depp (59, „Flucht der Karibik“) die legendäre Rokoko-Königin Marie Antoinette. Am Dienstagabend wird das Werk von und mit der preisgekrönten französischen Filmemacherin Maïwenn die 76. Internationalen Filmfestspiele von Cannes eröffnen.