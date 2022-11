Frank Plasberg hat seine Sendung „Hart aber fair“ abgegeben. Foto: dpa/Henning Kaiser up-down up-down Plasbergs letzte Sendung Mit Sendung zu Katar: Plasberg gibt „Hart aber Fair“ an Nachfolger ab und | 14.11.2022, 15:24 Uhr | Update vor 11 Min. Von Maria Lentz Flora Hallmann | 14.11.2022, 15:24 Uhr | Update vor 11 Min.

Seit mehr als 20 Jahren moderiert Frank Plasberg „Hart aber fair“ – am 14. November nun zum letzten Mal. Das Thema: Die umstrittene Fußball-WM in Katar. So war die letzte Sendung – und das wird sein Nachfolger.