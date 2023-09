Peter Maffay geht ein letztes Mal auf große Tournee: Im kommenden Jahr ist der 74-Jährige bei Konzerten in Norddeutschland zu sehen. Wie der Musiker auf seiner Instagram-Seite preisgibt, soll 2024 ein „besonderes Jahr“ werden. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Köln folgen weitere Details.

Peter Maffay bei Instagram:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Laut Ankündigung zur Pressekonferenz will die Musiklegende „ein langes Kapitel seiner Karriere“ beenden und das Jahr gleichzeitig zu einem „unvergesslichen Meilenstein seiner Karriere machen“. Maffay feiert 2024 seinen 75. Geburtstag und sein 55-jähriges Bühnenjubiläum.

In einem Livestream von der Pressekonferenz spricht Maffay davon, dass es nach den zehn Stadion-Konzerten keine weitere zusammenhängende Tour mehr geben werde. Der Grund sei, dass er in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle. Ob noch mit einem neuen Album zu rechnen sei, lässt er offen.

Komplett von der Bühne verabschieden will der Künstler sich aber nicht: Er wolle etwa weiter bei Einzelkonzerten oder Festivals auftreten.

Konzerte von Peter Maffay in Norddeutschland

Beim Ticket-Shop Eventim sind bereits Daten und Orte von Maffays Deutschland-Tournee „We Love Rock ‚n‘ Roll – Farewell Tour 2024“ veröffentlicht. Konzertkarten sind ab rund 60 Euro erhältlich. Demnach tritt der Musiker in einigen deutschen Städten auf und kommt auch nach Norddeutschland.

Am 21. Juni 2024 stehen Maffay und seine Band in Rostock auf der Bühne. Es folgen am 22. Juni Hannover, am 2. Juli Bremen und am 7. Juli Hamburg.

Deutschland-Tournee von Peter Maffay: Die Konzerttermine in der Übersicht

Rostock: Ostseestadion, 21. Juni, 19.30 Uhr

Hannover: Heinz von Heiden Arena, 22. Juni, 20 Uhr

München: Königsplatz, 28. Juni, 20 Uhr

Bremen: Arena auf der Bürgerweide, 2. Juli, 20 Uhr

Berlin: Waldbühne, 4. Juli, 19 Uhr

Hamburg: Trabrennbahn Bahrenfeld, 7. Juli, 19 Uhr

Köln: RheinenergieStadion, 12. Juli, 19.30 Uhr

Stuttgart: Cannstatter Wasen, 16. Juli, 19.30 Uhr

Frankfurt: Deutsche Bank Park, 18. Juli, 20 Uhr

Leipzig: Red Bull Arena, 20. Juli, 19.30 Uhr

Im Jahr 2020 mussten Peter Maffay und seine Band ihre Tour nach drei Konzerten abbrechen. Bassist Ken Taylor hatte sich nach einem Sturz von der Bühne verletzt, zudem ließ der Gesundheitszustand von Keyboarder Pascal Kravetz eine Fortsetzung nicht zu.