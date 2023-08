„Ungekürzt und friesisch-derb, holladihiti!“: So bewirbt der Westdeutsche Rundfunk (WDR) die Ausstrahlung alter Sendungen von Otto Waalkes aus den 70er-Jahren in seiner Mediathek. Hinzukommen zwei Programme des Kult-Komikers aus den 80ern. Insgesamt neun Folgen zeigt der öffentlich-rechtliche Sender. Anlass ist der 75. Geburtstag von Otto am 22. Juli diesen Jahres.

Einige Witze erscheinen den Programmverantwortlichen in der heutigen Zeit jedoch als unangemessen. Im Vorspann zu Ottos allererstem TV-Auftritt vom 27. August 1973 heißt es: „Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Fassung gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden.“

Vorspann mit Warnhinweis zur ersten Folge der Otto-Show.

Auch die zweite Folge der Otto-Show, ebenfalls in der WDR-Mediathek abrufbar, ist mit einer entsprechenden Kennzeichnung versehen. Hier steht im Vorspann: „Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Fassung gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung.“

Otto Waalkes reagiert auf Warnhinweise beim WDR

Offen lässt der Sender, auf welchen Passagen aus den Otto-Shows sich die Warnhinweise genau beziehen. Der WDR teilt zu einer Anfrage der „Bild“-Zeitung lediglich mit: „Beliebte Programme und Kultsendungen aus unserem Archiv zeigen wir regelmäßig. Dazu gehört auch ‚Die Otto Show‘ ab 1973. Die Programme werden in ihrer ursprünglichen Form gezeigt. Sie enthalten Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Mit der Einblendung zu Beginn machen wir das deutlich und ordnen das Format dementsprechend ein.“

Gegenüber der „Bild“-Zeitung reagiert Waalkes selbst: „Die Moralvorstellungen haben sich seit 1970 gewandelt, jede Zeit hat ihre eigenen Tabus“, meint er. Komik habe ihm zufolge, „immer etwas Anstößiges, weil sie alltägliche Regeln verletzt.“

30 oder 40 Millionen Zuschauer hätten über seine Witze gelacht: „Vor Komik kann also gar nicht genug gewarnt werden. Vor allem die ‚Otto-Show‘ kann bei Konsumenten zu unkontrollierbaren Heiterkeitsausbrüchen und Lachmuskelkater führen“, zeigt er sich selbstironisch.