Filmpreis Oscars werden verliehen - Großes Staraufgebot erwartet Von dpa | 27.03.2022, 18:06 Uhr

"And the Oscar goes to...": Die Spannung in Hollywood steigt. Am Abend findet dort die Verleihung der Academy Awards statt - auch mit deutscher Beteiligung.