Oscar-Nacht: Will Smith ohrfeigt Chris Rock. FOTO: dpa/Chris Pizzello Academy Awards Oscar-Nacht: Will Smith schlägt Chris Rock auf der Bühne Von dpa | 28.03.2022, 05:27 Uhr | Update vor 31 Min.

Der Hauptpreis geht an ein Remake, der Regie-Oscar an eine Frau - und der beste Hauptdarsteller Will Smith ohrfeigt den Gastgeber Chris Rock auf offener Bühne. Die Oscar-Nacht im Überblick.