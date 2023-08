Forscher aus Deutschland, den USA und Peru haben eine neu entdeckte Schlangenart aus den peruanischen Anden nach dem Hollywood-Schauspieler und Indiana-Jones-Darsteller Harrison Ford benannt. Harrison Fords Schlankschlange, auch Tachymenoides harrisonfordi genannt, ist etwa 40 Zentimeter lang, teilte die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) am Dienstag mit.

Mit der Benennung solle Fords Naturschutzarbeit gewürdigt werden. Seine Filmrolle Indiana Jones sei bekannt für eine Schlangenphobie. In dem Film „Indiana Jones – Jäger des verlorenen Schatzes“ sagte Ford den viel zitierten Satz: „Schlangen – warum ausgerechnet müssen es Schlangen sein?“ Als Schauspieler habe er ein ganz anderes Verhältnis zu Schlangen, erklärte die DGHT.

Harrison Ford entrüstet: „Ständig Tiere, die Kinder erschrecken“

Ford selbst zeigt sich nicht sonderlich begeistert über den Namen der Schlange: „Diese Wissenschaftler benennen ständig Tiere nach mir, aber es sind immer die, die Kinder erschrecken. Das kann ich nicht verstehen“, zitiert ihn die Zeitschrift „The Hollywood Reporter“. Benannt nach ihm sind auch eine Ameise (Pheidole harrisonfordi) und eine Spinne (Calponia harrisonfordi).

Ganz so ernst meint es der Schauspieler aber wohl nicht und fügt als engagierter Naturschützer hinzu, dass diese Entdeckung Demut lehren sollte: „Sie erinnert uns daran, dass es noch so viel über unsere wilde Welt zu lernen gibt – und dass der Mensch nur ein kleiner Teil einer unvorstellbar großen Biosphäre ist. Auf diesem Planeten sind alle Schicksale miteinander verwoben, und im Moment stehen eine Million Arten am Rande des Vergessens. Wir haben den existenziellen Auftrag, unsere gestörte Beziehung zur Natur zu reparieren und die Orte zu schützen, die das Leben erhalten.“

Abenteuerliche Entdeckung der „Harrison Ford“-Schlange

Die Schlange wurde im Mai 2022 von einem internationalen Forscherteam aus den USA, Deutschland und Peru in der Puna, einer Grassteppe im Andenhochland, entdeckt. Das einzige Exemplar, ein Männchen, wurde beim Sonnenbaden in einem Sumpfgebiet in 3248 Metern Höhe entdeckt. Das Tier ist hell gelbbraun mit vereinzelten schwarzen Flecken, der Bauch ist schwarz. Wahrscheinlich ernährt es sich von Eidechsen und Fröschen. Für den Menschen ist die Schlange harmlos.

Die Schlankschlange, die nach Schauspieler Harrison Ford benannt wurde, ist im Mai in Peru entdeckt worden.

Ähnlich wie ein Abenteuerfilm mutet auch die Geschichte hinter dem Fund an: Der Fundort im Otishi-Nationalpark im sogenannten „Kokaintal“ gehört zu den am wenigsten erforschten Gebieten Perus. Der größte Teil des Parks ist nur mit einem Hubschrauber erreichbar.

Die Expedition musste dann unter dramatischen Umständen abgebrochen werden, weil sich Drogenhändler dem Lager näherten. Das Lager befand sich unwissentlich an einer Transportroute für Kokainpaste zum nahegelegenen illegalen Flughafen eines Drogenkartells. Die Gruppe um den Forscher Edgar Lehr musste von der peruanischen Luftwaffe gerettet werden.