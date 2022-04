Beim RTL-“Bachelor“ waren Frauen verfügbar und bindungswütig. Im Bemühen, den Kandidatinnen einen hässlichen Charakter anzudichten, legt „Catch The Millionaire“ noch einen drauf. Jetzt sind sie nicht nur mannstoll, sondern auch geldgeil. Denn hier konkurrieren 18 Kandidatinnen um drei „Millionäre“, von denen in Wahrheit nur einer wirklich reich ist.

Wie immer beim Trash-TV pflegt auch „Catch The Millionaire“ einen Sexismus, der beide Geschlechter schlecht aussehen lässt. Die Frauen stehen als materialistisch da – die Männer als Material. Denn wo der Millionär das große Los ist, werden alle anderen zu Nieten. Geld macht schön. Gleichzeitig steht dem echten Millionär Dennis sein Reichtum aber im Weg: Er will ja auch ehrlich geliebt werden. Die Million ist damit Hindernis und Spielziel zugleich. Die Folge ist ein wunderbar bigottes Verhältnis zum Geld. Das war schon beim US-Vorbild „Joe Millionaire“ so.

Schaut mehr „Geissens“!

Zunächst einmal betreibt die ProSieben-Show offensive Geldverehrung. Romantik bedeutet, ein Schloss anzumieten, mit Brillanten zu wedeln und Fitnesstrainer einzufliegen. Bei „Catch The Millionaire“ ist Luxus Kernkompetenz. Die Fake-Millionäre bekommen sogar ein Coaching, damit sie reicher aussehen. Geld gilt bei ProSieben ganz offensichtlich als Charakterzug, der weltläufig, elegant und gebildet macht. Wer das glaubt, hat zu selten „Die Geissens“ gesehen.

Lustig wird die Show, weil sie sich gleichzeitig so schön für sich selbst schämt. Auch bei ProSieben ahnt man: Zweckehen sind irgendwie gestrig. Deswegen wird das Geld, das man so bewundert, gleich wieder zum Problem gemacht. Dennis, der steinreiche Mr. Right des Formats, will für seine inneren Werte geliebt werden. Bei diesem Ziel helfen die jämmerlich mittellosen Ko-Junggesellen Gero und Chris. Sie müssen für Dennis herausfinden, welche Frau es ernst mit ihm meint. Am Ende der Staffel soll bitteschön eine romantische Liebe vermeldet werden. Zumindest in der Show. Das ProSieben-Promi-Format „Red“ im Anschluss ist unverkrampfter: Frauen, die professionell reiche Säcke aufreißen, werden unverhohlen als Erfolgsmodell bejubelt.

Noch verlogener: das US-Original