Nina unterrichtet an einer Schule in Angola, obwohl sie – Zitat – „nur Berufsschullehrerin“ ist. Doch nach einem tragischen Unfall, an dem sie sich mitschuldig glaubt, will sie „etwas ändern“ und Minensucherin werden. Ihr Kommentar: „Es ist uns passiert.“ Dieser Dialog ist programmatisch für eine Sichtweise, die nur eigene Befindlichkeiten im Blick hat. Es ist die bekannte Mär vom Zivilisierten, der in der Wildnis zum besseren Menschen reift. Jeder der Weißen knabbert hier fleißig an seinen Neurosen in einem Land voller Minenopfer.