Von dpa | 23.05.2022, 12:28 Uhr

Für den Film „Weil wir Champions sind“ wurde der Großteil des Castes in Werkstätten und Sportvereinen für Menschen mit Behinderung und Inklusionstheatern gefunden. Das hat auch was mit der Atmosphäre am Set gemacht - und einen warmherzigen, authentischen und charmanten Film hervorgebracht.