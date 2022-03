Kino-Tipp FOTO: - Promi-show Mit der Kamera Schneeleoparden suchen Von dpa | 04.03.2022, 12:16 Uhr | Update vor 45 Min.

Drei Bären tollen einen Hang aus Geröll hinunter. Sie sind in einer menschenleeren Gegend unterwegs. Beinahe menschenleer jedenfalls. Denn der Naturfotograf Vincent Munier ist mit einem Team ins Land Tibet in Asien gefahren, um dort in der Einsamkeit Tiere zu beobachten und zu filmen.