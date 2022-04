„Man spürt, dass er in Hollywood gearbeitet und gelernt hat“, lobte der überwiegend in Los Angeles lebende Brenninkmeyer den populären Kollegen: „Man sollte sich an ihm orientieren. Und wenn er es kann, dann kann ich’s auch. So muss man denken.“ Er selbst habe im vergangenen Jahr bei Universal einen Produzentenkurs gemacht und sieht die Vorteile auf der Hand liegen: „Es würde ja darauf hinauslaufen, dass ich mir selbst die Rollen gebe.“

Überhaupt würde Brenninkmeyer sein Rollenspektrum im deutschen Fernsehen gern erweitern: „Die Rollen, die ich in Deutschland angeboten bekomme, spiele ich gern und freue mich, diese Sonntagsfilme machen zu können. Aber als Schauspieler würde ich gerne auch andere Seiten zeigen, zum Beispiel mal in einer deutschen Komödie.“

In den USA habe er dieses Fach längst belegt, sagte Brenninkmeyer weiter: „Interessant ist, dass ich in Deutschland ganz anders besetzt werde als in Amerika. Deutsche Produzenten sehen mich eher als Geschäftsmann, Arzt, Grundbesitzer und so weiter. Aber in Amerika spiele ich völlig andere Rollen, zum Teil total schräge Sachen wie meine Episodenhauptrolle in ,Mad Men‘ und vor allem in Komödien.“

Für den amerikanischen Film entdeckt wurde der in London geborene Niederländer durch eine Minirolle in einer Kultserie: „Meine New Yorker Agentin hat mich zum ,Sex and the City‘-Casting geschickt. Die Rolle habe ich bekommen, und ich hatte genau einen Satz. Das ist eigentlich nicht viel, aber es hat mir Türen geöffnet. Die gleiche Casterin besetzte mich dann zum Beispiel in einer Kinokomödie: ,Super Troopers‘, der Film hat mittlerweile Kultstatus in Amerika.“