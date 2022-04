Moderne Rollenverteilung: Peter (Lars Eidinger) schmeißt den Haushalt, Elisabeth (Ursina Lardi) macht Karriere. FOTO: ARD Mi., 28.8., ARD, 20.15 Uhr ARD-Drama „Du bist dran“ thematisiert moderne Rollenbilder Von Stephanie Langer | 28.08.2013, 11:00 Uhr

Ist die Gesellschaft wirklich offen für eine moderne Rollenverteilung in der Familie? Regisseurin Sylke Enders greift diese Frage in dem Drama „Du bist dran“ (20.15 Uhr, ARD) auf. Lars Eidinger glänzt in der Rolle des Hausmanns, der daheim die Kinder erzieht, während seine Frau Karriere macht.