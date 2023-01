Meltem Kaptan Foto: Gerald Matzka/dpa/Archivbild up-down up-down Kinder-TV Meltem Kaptan lernte mit „Sesamstraße“ mehr als Sprache Von dpa | 02.01.2023, 10:05 Uhr

Die Schauspielerin und Komikerin Meltem Kaptan (42) hat mit der „Sesamstraße“ mehr als nur die deutsche Sprache gelernt. „Meine Schwester und ich sollten immer die „Sesamstraße“ gucken“, sagte Kaptan dem Norddeutschen Rundfunk (NDR), der die Sendung federführend produziert. „Meine Mama war ja Lehrerin, pädagogisch wertvoll war die Sesamstraße natürlich und wir hatten den Auftrag, dass wir als Migrationskinder gutes Deutsch lernen sollten“, erinnerte sich die Deutsch-Türkin. „Das war so das Leben, was du dir als Migrantenkind gewünscht hast: alle bunt, jeder ist unterschiedlich, aber es funktioniert - alle leben ohne Streit zusammen.“ Der Klassiker im deutschen Kinder-TV feiert am 8. Januar sein 50. Jubiläum.