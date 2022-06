dpatopbilder - ARCHIV - Gestatten, ein Liopleurodon: Dieses und andere Saurier-Modelle sind in einer neuen Ausstellung im Aquarium Wilhelmshaven zu sehen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Neues aus der Reisewelt Meeressaurier am Jadebusen und Fahrradversand mit der Bahn Von dpa | 30.06.2022, 12:06 Uhr

An der Nordsee erfahren Urlauber, was in den Urmeeren so los war, während die Bahn auf eine vergünstigte Versandoption für Radreisende hinweist. Neues gibt es auch aus Bayern, NRW und dem Hunsrück.