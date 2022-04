Angesichts böser Schlagworte wie jenem vom "Pflegenotstand" sowie vieler Berichte über unhaltbare Zustände in Altenheimen denken heute allerdings immer mehr Menschen der Generation "60 plus" über Alternativen für ihr Leben im Ruhestand nach. Warum nicht im Alter etwas machen, was für junge Leute völlig normal ist, nämlich die Gründung einer Wohngemeinschaft?

Angeregt durch einen Artikel über eine Seniorinnen-WG, kam Dokumentarfilmerin Alice Agneskirchner der Anstoß zur fünfteiligen Doku-Soap "Silver Girls". Bei dem Experiment stand vor allem der Gründungsgedanke im Vordergrund. Was passiert, wenn sich fünf patente Damen miteinander arrangieren müssen?

Agneskirchner arbeitet mit den üblichen thematisch zusammengeschnittenen Momentaufnahmen der Doku-Soap. Vom gemeinsamen Konzertbesuch bei den "Puhdys" bis zum WG-Krach durchlaufen die "Silver Girls" alle Höhen und Tiefen des Genres. Die Doku ist auf jeden Fall sehenswert, auch wenn die oft beliebig wirkende Hintergrundmusik eher störend als unterstützend wirkt.