Das Ganze ist nicht nur als Veräppelung des traditionsreichen Schlagerwettstreits "Eurovision Song Contest" oder als weiteres quotenträchtiges Spektakel wie etwa Raabs Wok-WM gedacht, sondern als ernsthafter Grand Prix der 16 deutschen Bundesländer. Die Kandidaten, darunter bekannte Namen wie Sängerin Sandy (Rheinland-Pfalz), DJ Mousse T. (Niedersachsen) oder die Bands "Deichkind" (Mecklenburg-Vorpommern), "De Randfichten" (Sachsen), "Juli" (Hessen) und "Fettes Brot" (Schleswig-Holstein), treten mit eigens für den Wettbewerb komponierten Songs mit deutschen Liedtexten gegeneinander an.

In den vergangenen Wochen hat Raab die Kandidaten und ihre Bundesländer in seiner Blödelsendung "TV total" ausführlich vorgestellt - zur Freude der Plattenfirmen, gilt die Comedysendung doch als eine der wichtigsten Vermarktungsplattformen der Musikbranche neben Gottschalks "Wetten, dass...?". Im großen Finale am Samstag treten die Künstler in einer live übertragenen Show in Oberhausen auf. Das TV-Publikum darf telefonisch Punkte vergeben, die am Ende nach Ländern sortiert und verkündet werden - angelehnt an das umständliche Procedere beim "Eurovision Song Contest".

Raabs "Bundesvision Song Contest" soll möglicherweise eine regelmäßige Einrichtung werden und ist für den 38-Jährigen ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter: Der Entertainer mausert sich immer mehr zu einem der wichtigsten Männer im deutschen Musikbusiness. Außerdem erobert der Pro-Sieben-Komiker, der normalerweise nur montags bis donnerstags in "TV total" blödelt, allmählich auch die Bastion der großen Samstagabendshow.