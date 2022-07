Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Medien Tausende Fans feiern Internet-Video-Stars in Köln Von dpa | 24.08.2013, 16:16 Uhr

Millionen sehen ihre Videos, in der Kölner Messehalle sind sie die Stars: Tausende Fans sind am Samstag zum «Videoday 2013» in die Lanxess Arena gekommen, um Autogramme der Youtube-Sternchen zu ergattern.