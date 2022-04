Beim Gipfeltreffen der Stars bleiben die Spielregeln unverändert. Aber '"'der Spaß, Fußball und der gute Zweck stehen im Vordergrund'"', sagt Jauch. '"'Ich freue mich am meisten auf die, die furchtbare Angst vor Fußballfragen haben. Ich freue mich aber auch auf die, die sich im Fußball richtig gut auskennen. Denn es wird vielleicht Fragen geben, bei denen klassisches Fußballwissen gar nicht weiterhilft. Insofern können sich alle, die sich ziemlich unsicher sind, ziemlich sicher sein, und die, die sich sicher fühlen, sollten vorsichtig sein.'"' Am meisten zu verlieren habe Rudi Völler, der bisher immer abgesagt habe und nun auf seinem Spezialgebiet gefordert werde.

Übel sieht es für Barbara Schöneberger aus: Die Comedy-Diva gesteht, sie habe sich zur Vorbereitung '"'150 Fußballfragen gekauft, und ich konnte keine einzige beantworten, außer dass ich wusste, dass die nächste WM 2010 in Südafrika stattfindet'"'. Ihre drei Telefonjoker seien alle Männer. '"'Da verlasse ich mich zumindest in dem Bereich hundertprozentig auf Männer, denn irgendwo müssen ja deren Stärken stecken.'"' Enthüllungsjournalist Schlämmer hat im Zuge der Sendung nur eine Absicht: '"'Von der Schöneberger hätte ich gerne die Telefonnummer, das muss ich noch schlau anstellen'"', sagt er. Bei den bisherigen elf Prominenten- Specials von '"'Wer wird Millionär?'"' wurden 8,6 Millionen Euro für gute Zwecke erspielt - insgesamt warf die Reihe seit Beginn im Herbst 1999 44 Millionen Euro Gewinn an die Kandidaten ab.