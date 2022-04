Wer ist der beste Deutsche? Wie fit ist Deutschland? Wie gut beherrschen die Deutschen ihre Rechtschreibung? Was sind Deutschlands Lieblingsbücher? Wie gut können sich die Deutschen benehmen? Wenn es nach den Fernsehsendern ginge, könnte man meinen, unser Land befinde sich auf einem sehr intensiven Selbsterfahrungstrip. In allen erdenklichen Kategorien misst sich die Nation vor laufenden Kameras, als ob ihr Lebensglück davon abhinge. Und jetzt: Deutschland-Champions. Nach dem Startschuss im letzten Jahr geht die Open-Air-Spielshow aus der „Silverstar-Arena“ im Europapark Rust ab heute in die zweite Runde, Vertreter aller 16 Bundesländer treten gegeneinander an.

Aber die Sendung schwimmt nur auf den ersten Blick auf der großen „Deutschland sucht den Superchampion“-Welle mit. Denn die Ursprungs-Idee ist alt: Als „Spiel ohne Grenzen“ war der vor allem sportliche Wettkampf in den 70er Jahren ein Straßenfeger. Das war damals, als man die Wahl zwischen drei Fernsehprogrammen hatte. Die Konkurrenz ist größer geworden - es wird sich zeigen, ob man immer noch ganze Familien zu einem langen Samstag-Fernsehabend versammeln kann.

Die ARD setzt auf einer inzwischen bewährte Mischung aus prominenten Vertretern der einzelnen Länder und je einem Team von Otto-Normal-Mitspielern. Fünf sportliche Herren und zwei hübsche Damen pro Land - auch bei der Erstellung dieser Auswahl-Kriterien scheint der Fernseh-Geist der 70er eine Rolle gespielt zu haben. Wie bei der EM treten die 16 Teams in einer Vorrunde in Vierer-Gruppen gegeneinander an, heute und an den drei kommenden Samstagen. Im Finale am 7. August machen die vier Besten den Sieg unter sich aus.

Und was gibt’s zu gewinnen? Eine schicke Trophäe und tatsächlich: eine Menge Spaß auf dem Weg dorthin. Da werden die als Tatort-Kommissare bekannten Schauspieler Miroslav Nemec und Ulrike Folkerts als Vertreter von Bayern und Rheinland-Pfalz in „Europas größte Achterbahn“ gesteckt und müssen während der Fahrt Quizfragen beantworten - gar nicht so leicht auf Talfahrt bei 130 km/h. Auch nicht schlecht: zwei Kandidaten werden als Superman verkleidet und in eine Art Bungee-Seil gehängt, von wo aus sie fliegend - mit Nadeln auf dem Helm - Luftballons zum Platzen bringen müssen.

Moderiert werden die fünf Sendungen von Gerd Rubenbauer, Sabrina Staubitz und Alexander Mazza. Am 31. Juli ist übrigens Niedersachsen dran, und die haben sogar einen Osnabrücker im Team.