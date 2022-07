Der Fonds soll für fünf Jahre eine höhere Verzinsung als ein normales Sparkonto und so eine attraktive Geldanlage für Sparer bieten. Aus dem Fonds soll dann in Regionen, in denen sich die Versorgung mit schnellem Internet für die Unternehmen nicht lohnt, eine «Breitbandhilfe» für den Anschluss ans schnelle Internet bezahlt werden, wie die SPD am Montag in München mitteilte.