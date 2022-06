Gerade erst sagte Wedel der „Welt am Sonntag“: „Menschen mit gesundem Selbstwertgefühl werden nicht Schauspieler.“ Eigentlich gebe es in diesem Beruf nur zwei Typen: „Die einen sind narzisstisch veranlagt und finden sich so toll und schön, dass sie sich allen zeigen möchten [...] Die anderen finden sich so furchtbar, dass sie ein Leben mit sich nicht aushalten.“

Wer im ersten großen Fernseh-Zweiteiler des Jahres dabei sein wollte, musste es auf jeden Fall eine ganze Weile mit dem kantigen Regisseur aushalten. Und wird es womöglich schon bereuen, denn der 67-Jährige hat mit den besten Schauspielern einen erschreckend schlechten Film gedreht.

Die Welt der Reichen und Superreichen, der Blender und Geblendeten wollte Wedel in „Gier“ abbilden. Leichte Hand und Augenzwinkern wollte er dabei an den Tag legen. Und wie man es von ihm kennt, trommelte er mit Ulrich Tukur, Devid Striesow, Jeanette Hain, Katharina Wackernagel, Uwe Ochsenknecht, Heinz Hoenig, Sibel Kekilli, Harald Krassnitzer, Kai Wiesinger und vielen mehr ein Ensemble der großen Namen zusammen.

Wedel erzählt – animiert von der Geschichte des Hamburger Hochstaplers Jürgen Harksen – die Geschichte eines Finanzjongleurs, der seinen Investoren gigantische Gewinne verspricht, sie hinters Licht führt und dann alle vor das Nichts stellt. Es ist ihm nicht zu billig, seinem Hauptakteur den eigenen Vornamen und den Nachnamen Glanz zu verleihen. Ulrich Tukur zeigt in dieser Rolle seine schauspielerische Klasse und verkommt doch wie alle anderen zur Comicfigur.

Dem Platzen der Finanzblase gibt der Film weder einen ernst zu nehmenden Hintergrund noch menschliche Tiefe, „Gier“ gerät im ersten Teil zu einer Mischung aus spießiger, zuweilen gar alberner Komödie und missratenem Spott. Der Blender ist ein großkotziger Lebemann im weißen Anzug, die Investoren sind schwerreiche Schwachköpfe und ein paar andere, die jeden Cent zusammenkratzen, um einmal im Leben den großen Wurf zu landen.