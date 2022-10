Medien Online-Videofans treffen sich in Köln Von dpa | 23.08.2013, 13:11 Uhr

Am Samstag treffen sich tausende Fans und Macher von Internetvideos zum «Videoday» in Köln. Stars der Szene haben hunderttausende Fans und verdienen mit ihren Videos inzwischen auch gutes Geld. Ihre Themen «sind eigentlich die gleichen, die auch im Fernsehen gut ankommen. Das fängt an mit allem, was lustig ist», sagte Markus Hündgen im Gespräch mit der dpa.