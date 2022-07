Das Unternehmen sei «sehr überrascht über diesen Anstieg», sagte ein Freenet-Sprecher dem Nachrichtenmagazin. Auch bei der 1&1 AG, der Web.de und GMX ist laut «Spiegel» ein sechsstelliger Anstieg der Nutzerzahlen erkennbar, der sich saisonal nicht erklären lasse.

T-Online melde ebenfalls ein «stärkeres Interesse» am E-Mail-Service, heißt es in dem Bericht. Ob dies auf Kosten der US-Anbieter Gmail, Hotmail und Yahoo! Mail gehe, sei nicht bekannt. Seit Anfang August kooperieren T-Online, Web.de und GMX im Zuge der Kampagne «E-Mail made in Germany», die das Vertrauen in deutsche E-Mail-Dienste steigern und E-Mails besser verschlüsseln will.