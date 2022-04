Aber der täuscht. Denn tatsächlich hält die ARD auch in diesen Wochen ein paar echte Programmperlen bereit, die sie zum ersten Mal ausstrahlt – wie den grandiosen „Polizeiruf“ am vergangenen Sonntag. Oder den letzten Film der wunderbaren Susanne Lothar, den das Erste an diesem Samstag um Mitternacht und damit vermutlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit „versendet“. Oder eben das Dokudrama „George“, das zwar zu den aufwendigsten und meistdiskutierten Filmen des gesamten Jahres gehören dürfte, aber stiefmütterlicher behandelt wird als manch hirnrissige Schmonzette, die es am Freitagabend locker in die beste Sendezeit schafft.