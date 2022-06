Patriotismus ist eine wichtige Eigenschaft in Polen. Er kann in puncto Freiheitsliebe sehr sympathisch sein, aber wenn der äußere Feind fehlt – wie dieses Mal – gehen die Vorwürfe untereinander los. Aber gut – die Feierlichkeiten am Sonntag sind ja doch sehr würdig und harmonisch abgelaufen. Übrigens war da in nur fünf Tagen eine ungeheure Organisationsarbeit zu leisten: 25 ausländische Delegationen, Tausende von Polizisten und Hunderttausende von Zuschauern auf den Straßen Warschaus und Krakaus. Aber in Sachen Improvisation sind die Polen nun einmal nicht zu schlagen.

Ja, viel intensiver. Die Polen haben eine traditionelle Trauerkultur, die mit der katholischen Kirche zusammenhängt. Höhepunkt ist jedes Jahr der 1. November, Allerheiligen. Da reist jeder Pole zu den Gräbern seiner Familie, auch zehnstündige Bahnfahrten werden in Kauf genommen. Über dem ganzen Land schwebt der Geruch von Öl, Kerzen und unzählige Blumen. Auch vor jedem Denkmal in der Stadt stehen dann Blumen zur Erinnerung an die Toten, und es breitet sich so eine ruhige, melancholische Stimmung aus, die ich sehr schätze. Man darf deshalb allerdings nicht glauben, dass die Polen nur trübsinnige Melancholiker sind. Sie können auch sehr gut feiern. Ich habe hier gelernt: Wer gut feiern kann, kann auch gut trauern.

Ja. Das macht sich vor allem beim Autofahren bemerkbar. Der Straßenverkehr in Polen ist ein dramatisches Ereignis. Ich selber verzichte in Warschau auf ein Auto, und zwar aus Sorge um meine Gesundheit. Dahinter steckt nicht die Angst vor Diebstahl. Die Kriminalität in Polen ist um die Hälfte niedriger als in Deutschland.

Aber Ihr lustiges Roadmovie, das Sie mit Comedian Kurt Krömer produziert haben, wird doch morgen zum Thementag „Polen“ auf 3sat gesendet?

Ja. Das Interesse an Polen ist gerade wegen der aktuellen Geschehnisse viel größer als sonst. Aus unserer Sicht tun wir etwas Gutes für Polen, indem wir diesen Film zeigen und den Thementag machen. Der Zeitpunkt ist zwar traurig, aber jede Gelegenheit ist gut, um Polen ins Gespräch zu bringen. Ich hoffe, dass danach viele Leute in ihr Auto steigen und Polen erkunden. Man muss sich selbst ein Bild machen, um die ganzen Vorurteile zu vergessen.

Der Berliner Krömer war nie in Polen. Wie erklären Sie sich das?

(lacht) Erstens sind die Berliner größenwahnsinnige Sesselpupser und glauben, sie leben in der besten Stadt der Welt. Und zweitens: Polen ist nicht angesagt. Als Berliner guckt man allein schon aus historischen Gründen eher nach Westen. Polen ist für viele immer noch ein Entwicklungsland. Das gilt übrigens nicht so stark für die übrigen Bewohner der ehemaligen DDR. In Dresden, Rostock oder Schwerin gibt es nach meiner Beobachtung große Sympathien für Polen. Die Leute sind oft im Urlaub rübergefahren zum Pilzesammeln oder Geschäftemachen. Die kennen noch polnische Rockgruppen aus alter Zeit, zum Beispiel die „Roten Gitarren“.

Worin bestand für Sie der Reiz, dieses Roadmovie zu machen?

Es war reizvoll, einen Polen-Ignoranten wie Krömer durch das Land zu lotsen. Ihn interessierte das heutige Polen – er gehört also nicht zu der Gruppe der Leute, die als Geschichtsinteressierte nach Polen kommen, sich meistens nur für den Zweiten Weltkrieg, Stichwort Wolfsschanze, und für den Holocaust interessieren. Und auch nicht zur Gruppe der Ökotouristen und Billigurlauber, die mit Kajak und Fahrrad in der Natur unterwegs sind. Es gibt eigentlich nur wenige Deutsche, die Land und Leute kennenlernen wollen.

Konnten Sie Krömer denn beeindrucken?

Ja. Er hat sich ja sogar eine weiße Polen-Trainingsjacke gekauft. Und am Ende hat er auf der Oderbrücke in Frankfurt seinen Benzinkanister ins Wasser geworfen, weil er gemerkt hat, es gibt in Polen viel mehr als nur billiges Benzin.

Gab es bei der Rundreise einige Déjà-vu-Momente?

Ja. Zum Beispiel hat sich Krömer gewundert, dass das geflügelte Wort „Noch ist Polen nicht verloren“ der erste Vers der polnischen Nationalhymne ist. Oder als ich einmal das Wort „Polak“ verwendet habe, stieß er mich an und sagte: „Wie redest du denn hier, ‚Polacken‘ sagt man doch nicht!“ Da habe ich ihm erklärt, dass Polak einfach „der Pole“ und Polka „die Polin“ heißt. Unser Wort „Penunzen“ kommt übrigens auch aus dem Polnischen, von „Pieniadzy“/Geld. Und „pa pa“ heißt nicht Papa, sondern tschüss.

Was sollte man als Deutscher in Polen beachten oder tunlichst unterlassen?

Genau darüber werde ich in meinem neuen Programm „Expeditionen zu den Polen“ zwei Stunden lang sprechen.

Nennen Sie mir Beispiele.

Fangen wir mal an, was man tunlichst unterlassen sollte. Keine Witze über Johannes Paul II. – über Benedikt XVI. allerdings so viel man will.

Warum das?

Weil Benedikt einerseits beliebt ist, also kein Hassobjekt wie Erika Steinbach. Andererseits ist er Deutscher. Wollen Sie einen Witz hören?

Nur zu...

Ein Wehrmachtssoldat greift 1943 in Krakau abends bei einer Razzia einen Polen auf und sagt: „Du bist nach der Polizeistunde unterwegs, du kommst ins Gefängnis.“ „Nein, bitte nicht“, sagt der Pole, „ich werde später noch Papst, ich darf nicht ins Gefängnis.“ „Sicher doch“, sagt der Deutsche, „wenn du Papst wirst, dann werde ich nach dir Papst.“

Was sollte man vermeiden?

Unterlassen sollte man in Polen, darauf hinzuweisen, dass in Deutschland die Häuser besser verputzt und die Autos sauberer sind.

Was muss man beachten?

Handschuhe mitbringen.

Wie bitte?

Die Polen trinken ihren geliebten Tee aus henkellosen Gläsern. Die sind dann so um die hundert Grad heiß. Die Leute haben schon Hände aus Asbest. Wenn unsereiner so ein heißes Glas festhält, verbrennt er sich die Finger, lässt das Glas fallen und sucht nach einem kalten Wasserhahn. Dann rufen die Polen: Fass dir ans Ohrläppchen.

Was war der größte Fettnapf, in den Sie in Polen hineingetreten sind?

Ach, da gab es natürlich viele. Man sollte seiner Ehefrau zum Geburtstag keine Schuhe schenken – dann läuft sie irgendwann weg. (lacht) Typisch war für mich auch, dass ich beim Sprachkurs in Krakau immer dem Hausmeister des Studentenwohnheims die Schäden im Zimmer gemeldet habe: Glühbirne, Wasserspülung, Türkratzer. Das hat er als deutsche Besserwisserei empfunden. Überhaupt wird Kritik in Polen anders geübt, nicht so frontal.

Wie haben 16 Jahre Polen Sie verändert?

Wenn ich heute Gäste habe, sage ich nicht mehr: Willst du ein Glas Wasser? Sondern biete ungefragt Cola, Wein, Bier, Salzstangen und alles, was mein Kühlschrank hergibt, an. Ich bin gastfreundlicher geworden und lege dem Gast sogar bisweilen noch ein zweites Stück Kuchen auf den Teller. Ich bin auch galanter gegenüber Frauen geworden.

Inwiefern?

Ich halte den Damen die Tür auf und lasse ihnen im Aufzug den Vortritt. Ich bin charmanter, zahle im Restaurant sogar die Rechnung für die Frau mit, was in Deutschland sicher nicht überall üblich ist. Und ich kaufe ihr ganz oft Blumen. Polen hat die meisten Blumenläden Europas, wir Deutsche haben die meisten Apotheken und Versicherungen.

Haben Sie eine polnische Partnerin?

Das verrate ich Ihnen in unserem nächsten Interview.

Wie baggert man erfolgreich eine Polin an?

Mit Romantik. Und da zählen drei Dinge: Komplimente, Blumen und Tanzen. Tanzen ist ganz wichtig. Jeder polnische Mann kann tanzen. Auf Hochzeiten werden am Anfang zwei Reden von je drei Minuten gehalten, und dann wird bis morgens um sieben getanzt. Nicht umsonst ist die populärste Fernsehsendung der letzten Jahre die Tanzshow „Let’s Dance“. Die geht in Polen mittlerweile in die elfte Staffel. Bei uns war nach der ersten oder zweiten Staffel Schluss.

Sie moderierten die polnische „Wetten dass...“-Show. Warum war das ein Flop?

Unser Etat war einfach viel zu klein, obwohl es bis heute die teuerste polnische Fernsehsendung aller Zeiten war. Pro Show konnten wir nur vier polnische und einen ausländischen Star einladen. Und der hat auch nur 4000 Euro bekommen. Dafür haben wir dann gerade mal ein Ex-Mitglied von Boney M. bekommen, das mit dem Euro-City von Berlin nach Warschau anreisen musste. Als wir Popsänger Limahl, der 1982 einen Hit hatte, in die Show einluden, schrieb die Presse prompt: „Steffen Möller moderiert eine Dinosaurier-Show“. Außerdem ist die ganze Idee veraltet. Wen interessiert denn noch, wenn 30 Schulkinder über ein Seil hüpfen? Das läuft in Deutschland nur noch dank Gottschalk und der ausländischen Stars.

Sie haben in Polen zudem 500 Telenovela-Folgen abgeleistet. Ein hartes Brot?

Ich habe in „M jak Milo“ (also L wie Liebe) den deutschen Kartoffelbauern Stefan Müller gespielt, der Pech in der Liebe hat und sich dreimal verheiratet. Die ersten beiden Frauen sind mir sofort weggelaufen, weil ich so unromantisch und langweilig bin, erst die dritte hat es mit mir ausgehalten. 500 Folgen sind echt hart, aber ich habe inzwischen begriffen: Erst nach Folge 210 wird man allmählich auf der Straße erkannt. Also lohnt es sich, länger drinzubleiben.

Ist es Ihnen nicht lästig, ständig auf der Straße erkannt zu werden?

Gelegentlich ja, die Leute achten auf jedes Detail. Ein Taxifahrer sagte neulich zu mir: „Sie sind aber auch schon lang nicht mehr im Fernsehen gewesen.“ Dabei schaute er mir kopfschüttelnd auf die Löcher in meiner Jeans. (lacht)

Erhalten Sie viele Liebesbriefe und Heiratsanträge?

Habe ich früher tatsächlich bekommen. Seitdem meine dritte Fernseh-Ehe so glücklich ist, kommen kaum noch Briefe. Glück ist uninteressant in Serien, nur Scheidungen sind interessant. Ein Held im Fernsehen muss frei sein. Wer verheiratet ist, kriegt auch keine Briefe mehr.

Spielen Sie in der Fernsehserie noch mit?

Nein, schon seit drei Jahren nicht mehr. Erklärt wird das damit, dass ich mit meiner dritten Frau nach Hamburg gegangen bin und da in einer Kneipe arbeite. Vor Kurzem habe ich wieder eine Comeback-Anfrage vom Regisseur bekommen, aber ich will nicht mehr. Ich sehe mein Aufgabenfeld inzwischen wieder mehr in Deutschland. Bis zur Fußball-EM 2012 müssen die deutschen Fans auf die größte Polen-Invasion seit vielen Jahren auf Polen vorbereitet werden, um Land, Leute und Kultur kennenzulernen.

Wem drücken Sie im Sport die Daumen, Deutschen oder Polen?

Da muss ich Ihnen leider sagen: Deutschland. Da ist eine Grenze meiner Polonisierung erreicht. Ansonsten gebe ich mir aber alle Mühe. Ich kann sogar den schlimmsten polnischen Zungenbrecher runterrattern: „W Szczebrzeszynie chrzaszcz brzmi w trzcinie.“

Das klingt, als wenn man einen Radiosender nicht ganz reinkriegt. Was heißt das?

(lacht) „In Szczebrzeszyn zirpt ein Käfer im Schilf.“

Was ist Ihr polnisches Lieblingsessen?

Die Sauermehlsuppe Zurek.

Und Lieblingsgetränk?

Kompott aus Waldbeeren.

Lieblingswort?

Farfocle. Das sind die Fusseln, die Männer gerne im Bauchnabel mit sich herumtragen.

Lieblingsort in Polen?

Das ist Warschau, die schönste Stadt der Welt. Aber erst auf den zweiten Blick. Zuerst wirkt sie hässlich.

Nach „Viva Polonia“ haben Sie 2009 das Buch „Vita Classica“ geschrieben. Was war Ihr schlimmstes Klassik-Erlebnis?

Bei einer Aufführung von Mahlers 8. Symphonie in der Berliner Philharmonie hatte ich mit Müh und Not eine Stehplatzkarte bekommen, setzte mich auf die Treppenstufen. Plötzlich stürzt ein distinguierter Herr aus der 17. Reihe auf mich zu, greift mich kurz vor Konzertbeginn am Schlafittchen und meint: „Eins sage ich dir, wenn hier gleich dein Handy klingelt, dann bist du dran!“ Ich wusste nicht, wie mir geschah, weil ich nämlich überhaupt kein Handy besaß. Und von da an habe ich die 8. Symphonie nicht mehr genießen können, bin auch jahrelang nicht mehr in die Philharmonie gegangen.

Und Ihr schönstes Erlebnis?

Mein schönstes Klassikerlebnis war verbunden mit Anton Bruckner, meinem Lieblingskomponisten. In der Basilika von Weingarten bei Ravensburg war mir vergönnt, eine Aufführung seiner 8. Symphonie zu hören. 90 Minuten Ekstase, wo man langsam abhebt und ins Himmelreich hineinschwebt. Danach fuhr ich mit meinem kleinen, kaputten Mofa 80 Kilometer zurück zu meinem Patenonkel. Es hat geregnet, ich wurde nass bis auf die Haut, machte aber nichts, ich wurde auch nicht krank, weil ich innerlich so heiß war.

Was hat den Klassik-Hörer 1996 ins Warschauer Pearl-Jam-Konzert getrieben?

(lacht) Damit kommen wir zu einem Wendepunkt meines Lebens. Ich war bis zum 25. Lebensjahr Hardcore-Klassik-Fan, habe Discos, Jeans und Cola boykottiert, eben die ganze moderne Rock-Pop-Kultur. In Polen kam es plötzlich zu einer Horizonterweiterung.

Inwiefern?

Meine Aggressionen gegen Rock und Pop waren wie weggeblasen. Im Gegenteil: Ich wollte sogar plötzlich dazugehören. Und so bin ich in Krakau zum ersten Mal in Discos gegangen, damals war Nirvana angesagt. In der Schule, in der ich als Deutschlehrer unterrichtete, galt ich plötzlich als der Nirvana-Lehrer. Ein Schüler erzählte mir von Pearl Jam. Die seien noch viel besser als Nirvana. Da habe ich mir die CDs gekauft und war irgendwann im Pearl-Jam-Konzert. Das wäre mir in Deutschland nie passiert.

Wie kommen Sie als evangelischer Theologe mit dem polnischen Katholizismus klar?

Bestens. Der Glaube wächst in der Diaspora. (lacht) In bin immer gerne in der Minderheit. Außerdem ist der polnische Katholizismus ruhiger als der Protestantismus. Die Protestanten sind Moralisten, da wird ständig eine Anti-Castor-Demo oder ein Ostermarsch organisiert. Von den Katholiken merkt man im Alltag fast gar nichts. Wenn hierzulande behauptet wird, dass Polen ein streng katholisches Land sei, dann kann ich nur lachen. Das Wort „streng“ gilt nur für diese kleine Rentner-Sekte, die Radio Maryja hört.

Dafür gibt es viel Aberglauben? Glauben Sie daran?

Ja. Ich weiß heute, dass im Jahr 2012 die Welt untergeht. Nur Polen wird verschont. Und zwar solange, wie der Chinese seine Pferde zur Tränke an die Weichsel führt. Fragen Sie mich nicht, was dahintersteckt, aber viele glauben es. Dazu passt der einstige Lieblingswitz von Lech Walesa.

Wie geht der?

„Herr Walesa, Sie haben drei Wünsche frei. Was wünschen Sie sich? Ich wünsche mir, dass die chinesische Volksarmee in Polen einmarschiert. Was? Na gut, erfüllt. Zweiter Wunsch: Ich wünsche mir noch einmal, dass die chinesische Volksarmee in Polen einmarschiert. Ja, gut. Noch ein Wunsch, dritter: Ja, also dann hätte ich gerne zum dritten Mal, dass die chinesische Volksarmee in Polen einmarschiert. Wieso das denn, Herr Walesa? Ja, wenn die chinesische Volksarmee dreimal in Polen einmarschiert, dann muss sie insgesamt sechsmal durch das Gebiet der Sowjetunion.“

Wie steht’s mit dem Aberglauben im polnischen Alltag?

Ich gebe zum Beispiel nicht mehr die Hand über der Türschwelle, weil das Unglück bringt. Ich pfeife nicht mehr im Haus. Ich stelle auch keine Computertasche mehr auf die Erde, weil dann das Geld herausläuft und ich arm werde.