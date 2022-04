Vor diesem Hintergrund hat Hollywood-Regisseur Ron Shelton ('"'Weiße Jungs bringen's nicht'"') seinen Polizei-Thriller mit Starbesetzung inszeniert. Eiskalt zieht die Story den Zuschauer in den tiefen Sumpf der Korruption im Los Angeles Police Department. Wer bei '"'Dark Blue'"', der im Kino seltsamerweise floppte, an einen Klassiker wie '"'L.A. Confidential'"' denkt, liegt gar nicht so falsch: Beide Romane, die dem jeweiligen Film zu Grunde liegen, stammen aus der Feder von Krimi-Autor James Ellroy. Sheltons Cop-Thriller kommt zwar weniger spektakulär, aber ebenso hart und schonungslos wie sein Pendant daher.

Im Mittelpunkt steht der abgestumpfte Sergeant Eldon Perry (Kurt Russell), der seit Jahren nach der korrupten Pfeife seines Vorgesetzten Jack van Meter (Brendan Gleeson) tanzt. Letzterer ist dem rechtschaffenen Stellvertreter des Polizeichefs (Ving Rhames) schon lange ein Dorn im Auge. Allerdings fehlen ihm die Beweise, um den Kollegen festzunageln.

Sergeant Perry und sein junger Partner Bobby Keough (Scott Speedman) erledigen derweil weiter die Drecksarbeit für ihren Boss. Im Teufelskreis von Gewalt, Betrug und Bestechung werden nahezu beliebig mutmaßliche Täter dingfest gemacht oder am besten gleich liquidiert. Hauptsache, die Akten können schnell geschlossen werden, damit die schmutzigen Geschäfte im Hintergrund ungestört weiterlaufen. Bis in '"'Frischling'"' Bobby Keough das Ehrgefühl auflodert...

'"'Dark Blue'"' ist ein solide und gut gemachter Thriller, der nur einen Makel hat: Am Ende dominiert - wie bei zahlreichen Produktionen aus der Traumfabrik Hollywood - das Pathos. Leider.