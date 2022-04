Um ganze 21,1 Prozent sackte der Markt im zweiten Quartal in Westeuropa ab, wie aktuellen Zahlen des Marktforschers IDC zeigen. In Deutschland ging der Absatz von Desktop-Rechnern und Laptops um 18,7 Prozent zurück.

Infolge der schwierigen Wirtschaftslage sei der Markt in Südeuropa von der Talfahrt am stärksten betroffen. In Spanien etwa fiel der Absatz um satte 43,7 Prozent.

Der weltweite Rückgang in der Computer-Industrie trifft Hersteller wie Microsoft inzwischen mit voller Wucht. Der Absatz des bisherigen Geldbringers Windows schwächelte, die Geschäftszahlen blieben hinter den Erwartungen zurück.

Intel, der weltgrößte Hersteller von Computerchips, leidet ebenfalls unter dem Wandel hin zu Tablets und Smartphones. Das Unternehmen musste am Donnerstag die Erwartungen für das Gesamtjahr zurückschrauben.

Weltweit rangiert Lenovo beim Marktanteil inzwischen an erster Stelle vor dem langjährigen Marktführer Hewlett-Packard. In der EMEA-Region liegt der chinesische Hersteller jedoch mit 13,4 Prozent Marktanteil noch deutlich hinter HP (19 Prozent Marktanteil), holte aber mit kräftigen Schritten auf. Acer verlor mit 42,2 Prozent mit Abstand am Deutlichsten an Marktanteil. Dennoch rangiert Acer mit 11,5 Prozent noch knapp vor Dell (10,7 Prozent) und Asus (8,6 Prozent Marktanteil).