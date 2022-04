Wenn eine hochschwangere Frau durch einen schaurig ausgeleuchteten Wald läuft und die Kamera ungewöhnliche Perspektiven einnimmt, kann das nichts Gutes für die Frau bedeuten. Offensichtlich hat sie nur noch ein paar Augenblicke zu leben, wie der grimmig ausschauende Mann mit der Knarre in der Hand vermuten lässt. Doch bevor der Zuschauer über diese Jagdszene aus einem Kölner Stadtwäldchen aufgeklärt wird, muss er beinahe eine Stunde ausharren, um in Rückblenden zu erfahren, dass alles doch irgendwie ganz anders ist.

„Die Zeugin“ heißt der Pilotfilm zur neuen RTL-Serie „Countdown“ über ein Einsatzteam, das Verbrechen nicht nur aufklärt, sondern auch in letzter Sekunde verhindert. Optisch auf Hochglanz poliert, bedient sich die neueste Auftragsproduktion des Kölner Senders des immer gleichen Kniffs. Zu Beginn wird eine hochdramatische Situation in Kürze auf die Spitze getrieben, dann strebt die Handlung in Rückblenden und tickender, rückwärts laufender Uhren wieder vorwärts.

Während die Bilder und Action-Sequenzen überzeugen, offenbaren die Drehbücher eklatante Schwächen. Die Charaktere sind erschreckend eindimensional gezeichnet. Hauptfigur Jan Brenner (Sebastian Ströbel) beispielsweise erscheint plump als Draufgänger und ungezähmter Frauenheld – das muss reichen. Noch schlimmer ist es aber um die Kontinuität der einzelnen Episoden untereinander bestellt. Im Pilotfilm erleidet Ritter (Oliver Stritzel) als Chef der Truppe eine lebensgefährliche Schussverletzung. So eine Ausgangssituation müsste den gesamten weiteren Verlauf der Serie prägen. Hier hat dies jedoch Für die folgenden Episoden hat das aber offensichtlich keine nennenswerten Konsequenzen. So reiht sich auch „Countdown“ in das Gros kostspieliger Hochglanzproduktionen ein, deren Möglichkeiten am Buch kaputtgespart werden. Was bleibt, ist typisch deutsche Ex-und-hopp-Serienkost.