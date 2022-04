Hatte ein Aktionär damals 1000 Dollar angelegt, besitzt er heute etwa 1750 Dollar. So teuer war die Aktie zuletzt im Jahr 2008. Das Online-Werbegeschäft läuft zwar immer noch mau, doch der Gewinn stieg im zweiten Quartal kräftig um 46 Prozent an.

Der Verwaltungsrat von Yahoo hatte am 16. Juli 2012 die Bombe platzen lassen: Googles Vorzeigefrau Marissa Mayer wechselte zu dem wesentlich kleineren Internetpionier. Am Tag darauf trat Mayer ihren Posten an.

Sie fand ein Unternehmen vor, dessen Mitarbeiter von zahlreichen Chefwechseln, internen Machtkämpfen und einem Bedeutungsverlust frustriert waren.

Mayer riss Yahoo aus der Lethargie und bekam ganz nebenbei ihr erstes Kind, den kleinen Macallister. «Ich stehe jeden Morgen gerne auf», sagte sie am Dienstag bei der Vorstellung der jüngsten Geschäftszahlen. Sie lobte, wie motiviert die Mitarbeiter heute seien.

«Ich habe mir sagen lassen, das war nicht immer der Fall.» Bis zu 10 000 Bewerbungen gingen pro Woche ein, erzählte sie. Viele ehemalige Yahoo-Mitarbeiter kämen zurück. «Der Motor läuft.»

Dabei dürfte es keine Liebe auf den ersten Blick zwischen der Yahoo-Belegschaft und Mayer gewesen sein. Eine ihrer ersten Amtshandlungen war es, die Heimarbeiter zurück in die Büro zu beordern. Sie sagt, nur wenn Leute sich von Angesicht zu Angesicht begegnen, entstehen bahnbrechende neue Ideen und Produkte. Mayer trat damit eine Diskussion über die Arbeitswelt von heute los.