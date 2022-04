Default Bild FOTO: Archiv Medien Ehemaliger Windows-Chef Sinofsky vertritt Internet-Investoren Von dpa | 22.08.2013, 19:11 Uhr

Der langjährige Windows-Chef Steven Sinofsky geht unter die Internet-Investoren. Er werde den Risiko-Kapitalgeber Andreessen Horowitz in Verwaltungsräten einiger Beteiligungen vertreten, kündigte Sinofsky in einem Blogeintrag an. Es handele sich aber nicht um einen Vollzeit-Job bei der Firma, betonte der frühere Microsoft-Manager.