Jana Meyer (Antje De Boeck) und ihr Stiefvater Stan (Jan Decleir) haben sich auseinander gelebt. Er fristet sein Dasein als Fährmann in einem kleinen flämischen Dorf an der Schelde, sie eröffnet gerade mit ihrer besten Freundin eine Boutique in Antwerpen.

Immerhin kann sich Jana nach langer Zeit der Abwesenheit dazu durchringen, Stan zu seinem Geburtstag zu besuchen. Der sonst so lebenslustige Typ wirkt allerdings seltsam düster und verschlossen, macht Andeutungen über eine "große Dummheit" und warnt eindringlich vor seinem "besten" Freund Vorlat (Jo De Meyere). Kurze Zeit später ist Stan tot. Unfall, Mord oder Selbstmord?

Der "Fall Dutroux" stand Pate für diese exzellent episch angelegte TV-Erzählung. Die Verfilmung beschreibt allerdings nicht die wahren Geschehnisse um den Kinderschänder und -mörder samt all jener unglaublichen Justizpannen und Verschleierungsmechanismen des tatsächlichen Falles. Vielmehr greift die 13-teilige belgische Fernsehserie (jeweils freitags zwei Folgen am Stück) die Stimmung im Lande auf, die durch die unglaublichen Skandale von Fassungslosigkeit bis Lethargie reicht.

Düsterer als in der finstersten Mankell-Verfilmung gelingt in "Dunkle Wasser" eine Milieuschilderung, die durch ihre Charakterzeichnungen besticht. Auch wenn "Dunkle Wasser" letztendlich ein fiktionales Werk ist, weiß man doch, dass so etwas Ähnliches tatsächlich geschehen ist - und jederzeit wieder geschehen kann.