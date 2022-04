Die Braut heißt Marianne Zwicknagl und der, der ihr von Anfang an deutlich macht, dass es vor ihr immer die Politik geben wird, ist Franz Josef Strauß. Er hat seinen eigenen Polterabend absagen müssen, weil ihn, den Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland, ein politischer Notfall abberufen hat. Dass diesem wahrlich misslungenen Anfang eine 27 Jahre dauernde, von Respekt und Loyalität geprägte Partnerschaft gefolgt ist, erstaunt. Der Film von Werner Biermann, den die ARD als erste Folge der dreiteiligen Reihe "Liebe an der Macht" zeigt, hält indes noch mehr Überraschungen parat. Biermann zeichnet ein Porträt, das den Machthunger des Sozialaufsteigers Strauß und dessen private Verletzlichkeit gleichermaßen illustriert

Strauß' Feindschaft mit dem "Spiegel"-Herausgeber Rudolf Augstein, sein erbitterter Kampf gegen den Kommunismus bescheren ihm zermürbende Kampagnen und diverse Morddrohungen. Immer an seiner Seite: seine Frau Marianne, die aus gutem Hause stammt, Wirtschaftswissenschaften studiert hat und ihm intellektuell das Wasser reichen kann. Wenn es um seine politische Karriere geht, steckt sie aber zurück. "Mein Mann ist stets gut aufgelegt, wenn er im Wahlkampf ist", beteuert sie schüchtern, als sie 1979 von Journalisten gelöchert wird, die ihren Mann als Gegner Helmut Schmidts im Ringen um den Regierungssessel im Visier haben.

Die Familie ist ihr heilig, sie und ihr Mann finden eine Zuflucht in der Gemeinsamkeit mit ihren drei Kindern - auch nachdem sich CSU-Chef Strauß eine 35 Jahre jüngere Geliebte genommen hat. Mariannes Unfalltod 1984 reißt ein Loch in das Leben des nunmehr 71-Jährigen. Parteifreunde kommentieren, Strauß habe damit seine größte Stütze verloren. Werner Biermanns Film zeigt dies deutlich - die Frau an der Seite von Franz Josef Strauß rückt während der 45-minütigen Doku aber ansonsten in den Hintergrund. Ein Leben in der "zweiten Reihe", wie sie selbst einmal feststellte, ist ihr auch hier beschieden.