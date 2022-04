Es ist eines der berühmtesten Monster der Filmgeschichte und entstand doch im Schnellverfahren: der fürchterliche Kiemenmann, der „Schrecken vom Amazonas“. Sein geistiger Vater Jack Arnold (1916–1992) war Vertragsregisseur bei Universal und drehte für das Studio reihenweise B-Movies, die in den Doppelvorstellungen der 50er Jahre als billige Dreingabe liefen. In wahnwitzigem Tempo stellte er nicht selten drei Filme pro Jahr fertig, darunter Klassiker wie „Tarantula“ (1955) und der Verkleinerungshorror „Die unglaubliche Geschichte des Mr. C.“ (1956). Auch das Abenteuer um den Kiemenmann, 1954 im 3-D-Verfahren produziert, war einer dieser Reißer und so erfolgreich, dass der Stoff in Serie ging.