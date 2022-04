Die Musik weckt Erinnerungen an die Karl-May-Filme der 60er Jahre. Ebenso der Schauplatz - schon Kara Ben Nemsi abenteuerte durch den heutigen Irak. Aber Regisseur Hansjörg Thurn bemüht nicht das romantische Orientbild des 19. Jahrhunderts. Seine Geschichte spielt in der Gegenwart.

Der Berliner Lehrer Sascha (Jan Sosniok) verabschiedet sich auf dem Flughafen von seiner Verlobten Julia (Ellenie Salvo González). Die Übersetzerin muss beruflich in die Türkei, danach soll geheiratet werden. Doch es kommt anders. Kurz darauf erfährt Sascha von einem Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, dass Julia bei einem Unfall ums Leben gekommen sei. Sascha vergeht vor Trauer - bis er Julia auf einem Amateurvideo von einer Geiselnahme im Irak entdeckt. Im Ministerium wimmelt man Sascha ab. Misstrauisch geworden, reist er kurzentschlossen selbst in den Irak, um seine Julia heimzuholen...

Hansjörg Thurn, der ProSieben bereits mit der exzellenten Serie "18 - Allein unter Mädchen" belieferte, fabuliert ein wüstes Abenteuergarn und nutzt versiert sämtliche Tricks des Thrillergenres. Wichtige Figuren bedienen sich falscher Identitäten, immer ist irgendwer von Entdeckung bedroht, Parallelhandlungen treiben die Spannungskurve nach oben. Die Methode ist durchschaubar, aber man lässt sich ganz gerne darauf ein - und kann am Ende des ersten Teils die Fortsetzung kaum erwarten.

Hoch anzurechnen ist dem ausstrahlenden Sender, dass mit dieser aufwendigen, in Marokko Seite an Seite mit dem Hollywoodfilm "Babel" gedrehten Produktion ein zeitgenössisches Thema gewählt wurde, statt nach gängigem Erfolgsmodell auf historische Stoffe auszuweichen. Die lassen sich recht bequem umsetzen - die Fakten stehen in den Geschichtsbüchern, Gut und Böse sind klar definiert. Thurn dagegen wagt sich auf das Feld des aktuellen Politkrimis, der auf einen hohen Unterhaltungswert abzielt, dabei aber gewisse Wahrheiten anspricht. Da lässt sich das hölzerne Spiel des Hauptdarstellers Jan Sosniok verschmerzen, zumal ihm erstklassige Schauspieler wie Katrin Saß, Idil Üner und André Hennicke und überzeugende Nebendarsteller zur Seite stehen.