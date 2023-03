Lord Of The Lost Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Musik Lord Of The Lost fahren zum ESC Von dpa | 04.03.2023, 08:17 Uhr

Nach vielen enttäuschenden Plätzen mit geschmeidigen Popsongs setzt Deutschland beim Eurovision Song Contest 2023 auf Lautstärke: Die Rockband Lord Of The Lost soll die Bundesrepublik vertreten. Sie singt von Blut und Glitzer - und will „noch mal einen drauflegen“.