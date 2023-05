Peter Urban beim Eurovision Song Contest Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Letzter ESC-Auftritt für Peter Urban: Sorge vor Kloß im Hals Von dpa | 13.05.2023, 16:25 Uhr

ESC-Kommentator Peter Urban geht mit Hochstimmung in seine letzte Grand-Prix-Moderation für das deutsche Fernsehpublikum. „Erstens freue ich mich unglaublich, hier in Liverpool zu sein“, sagte der 75-Jährige am Samstagnachmittag in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Liverpool.